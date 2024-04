Duas pessoas morrem e cem são hospitalizadas após consumir suplemento no Japão A empresa responsável pela produção do produto acionou todas as distribuidoras para um recall

No Japão, duas pessoas morreram e mais de cem foram hospitalizadas após consumir um suplemento que reduz o colesterol. A primeira vítima morreu por complicações renais. Já o motivo da segunda morte não foi revelado. O suplemento pertence a uma farmacêutica com sede na cidade de Osaka. A empresa responsável pela produção do produto acionou todas as distribuidoras para um recall nos lotes consumidos pelas pessoas e suspendeu temporariamente a venda do suplemento.