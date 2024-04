Eleições na Rússia têm início com desinteresse da população em votar Vladimir Putin concorre com outras três pessoas que são aliados declarados dele

As eleições presidenciais na Rússia começaram hoje (15) e vão até domingo (17) por conta da extensão territorial. Vladimir Putin concorre com outros três candidatos que são aliados declarados dele. As pessoas não estão muito interessadas na eleição e alguns nem sabiam que ela aconteceria agora. Putin, que comanda o cenário político da Rússia desde 2000 deve garantir novamente a reeleição.