Enfermeiras salvam bebês recém-nascidos em hospital durante terremoto em Taiwan

Dois dias após o terremoto que atingiu Taiwan, os flagrantes do tremor e abalos secundários não param de chegar. No vídeo, enfermeiras de uma maternidade correm para proteger os recém-nascidos. No momento do abalo, elas juntam todos os berços e se unem em uma força-tarefa para conseguir segurar todos. Ao todo, dez pessoas morreram e mil ficaram feridas. Algumas vítimas seguem desaparecidas