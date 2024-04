Estados Unidos matam líder do grupo extremista Hezbollah Além do radical extremista, outras duas pessoas também morreram

O governo dos Estados Unidos disse ter matado um líder do grupo extremista Hezbollah no Iraque. Um drone atingiu o carro onde estava Abu Baqir Al-Saadi, em Bagdá, capital iraquiana. Além do radical extremista, outras duas pessoas também morreram. Segundo o pentágono, a operação é uma resposta ao ataque realizado na Jordânia, que matou três soldados americanos, há duas semanas.