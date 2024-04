Alto contraste

Na manhã desta segunda-feira (19), passageiros enfrentam lentidão na linha 12-Safira. Um raio que caiu durante o temporal de ontem afetou os equipamentos de energia em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, por isso, as composições circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas entre as estações São Miguel e Comendador Ermelino.