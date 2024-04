Filho de 2 meses de brasileiro atropelado nos EUA não resiste aos ferimentos e morre O bebê chegou a ficar alguns dias internados na UTI após a tragédia do fim de semana, que matou toda a família

Um bebê de 2 meses, filho de um brasileiro que morava na Califórnia, nos Estados Unidos, morreu. No fim de semana, ele, os pais Diego Cardoso de Oliveira e Matilde Ramos Pinto e o irmão de 1 ano estavam em um ponto de ônibus para ir ao zoológico quando foram atropelados por um carro desgovernado dirigido por uma idosa de 78 anos. Diego e Joaquim morreram no local. A esposa e o bebê foram levados ao hospital. Matilde morreu no dia seguinte. Já o bebê ainda ficou alguns dias internado na UTI.