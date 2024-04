Filho de Zé Neto sofre choque anafilático após ser picado por abelha Os pais contaram que toda a parte respiratória do menino foi comprometida, já que ele tem asma

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O filho do cantor sertanejo Zé Neto com a influenciadora Natália Toscano sofreu um choque anafilático, que é uma reação alérgica grave, por causa de uma picada de abelha. José Filho, de 6 anos, foi picado durante as férias e, como tem asma, os pais contaram que toda a parte respiratória foi comprometida. Agora, o garoto vai passar por um tratamento contra a alergia ao veneno da abelha.