Fortaleza tem segunda maior chuva dos últimos 50 anos; população sofre com transtornos Em apenas um dia, choveu mais que a média histórica do mês de fevereiro

A cidade de Fortaleza registrou a segunda maior chuva dos últimos 50 anos. As ruas foram tomadas pela água e muitos moradores tiveram suas casas invadidas e chegaram a perder móveis. A chuva também provocou a queda de energia elétrica. No estado do Ceará, pelo menos 87 municípios registraram chuvas durante o final de semana.