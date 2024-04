Fugitivos do presídio de Mossoró vão ficar em celas separadas sob constante monitoramento Depois da fuga deles a penitenciária foi toda reformulada e recebeu um novo sistema de monitoramento de câmeras

Os dois presos que fugiram da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, chegaram de volta ao presídio na madrugada de hoje (5). Eles foram trazidos de Marabá, no Pará, para Mossoró em uma aeronave da Polícia Federal. Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, agora vão ficar em celas separadas e sob constante monitoramento. Depois da fuga deles, há 51 dias, a penitenciária foi toda reformulada e recebeu um novo sistema de monitoramento de câmeras, segundo o que garantiu o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski. Depois da captura, o Ministério da Justiça decidiu demitir o diretor da penitenciária.