Governo do Amapá decreta emergência por causa de erosão

O governo do Amapá decretou emergência por causa da erosão causada pelo fluxo do rio Amazonas, que afeta um bairro da capital Macapá. Famílias correm risco no Complexo do Aturiá, na orla do rio Amazonas. Com o decreto, o governo do estado vai intensificar as ações de assistência que ocorrem na região desde sábado. Até agora, 16 casas com danos estruturais foram mapeadas e os moradores foram levados para abrigos.