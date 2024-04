Alto contraste

O governo vai liberar em março o FGTS do futuro para facilitar a compra da casa própria. Modalidade possibilita os trabalhadores com carteira assinada contem com a contribuição que o empregador ainda vai depositar para complementar a renda do financiamento habitacional.