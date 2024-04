Guerra no Oriente Médio: EUA enviam ajuda humanitária para Gaza Três aviões cargueiros lançaram 38 mil refeições sobre o território palestino

Os Estados Unidos fizeram o primeiro lançamento aéreo de ajuda humanitária para Gaza. Três aviões cargueiros lançaram 38 mil refeições sobre o território palestino. Moradores de Gaza publicaram vídeos em mídias sociais mostrando as caixas de ajuda humanitária descendo com paraquedas. Segundo a Organização Nações Unidas, um quarto da população no território passa fome.