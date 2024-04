Helicóptero com seis pessoas a bordo despenca e fica preso em antena de telefonia na Colômbia Quando tentava levantar voo, a aeronave começou a rodopiar no ar e caiu

Ao tentar levantar voo de um prédio, um helicóptero começou a rodopiar no ar e despencou. A aeronave ficou presa em uma antena de telefonia atrás do edifício. Os seis ocupantes saíram ilesos. O acidente aconteceu em Medellín, na Colômbia. As autoridades investigam a causa da queda.