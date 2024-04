Helicóptero da PM resgata vítima de acidente no Rodoanel, em Carapicuíba (SP) Veículo capotou na pista e acabou se chocando contra a mureta da rodovia

Duas pessoas ficaram feridas após um carro bater em um muro no Rodoanel Mário Covas, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Uma pessoa ficou presa nas ferragens e precisou ser resgatada por helicóptero. O repórter Douglas Dias está no local traz as informações. Acompanhe!