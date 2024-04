Helicóptero da RECORD flagra resgate de vítima de acidente na marginal Tietê

Alto contraste

O helicóptero da RECORD flagrou o resgate de uma vítima de um acidente na marginal Tietê, no trecho do Jaraguá, em São Paulo, na manhã de hoje (4). O homem, um policial militar, havia acabado de bater a moto contra um caminhão e ficou ferido. Ele recebeu socorro no local. O helicóptero da Polícia Militar fez o resgate e levou o policial para o pronto-socorro de um hospital. O trecho ficou totalmente interditado no momento do acidente, mas já foi liberado.