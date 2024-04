Homem dirige de chinelo e causa acidente impressionante na Grande São Paulo

Alto contraste

Um motorista de 79 anos cometeu uma infração comum, que foi dirigir de chinelo, e acabou causando um acidente impressionante em Jandira, na Grande São Paulo. O idoso contou que perdeu o controle da direção porque as sandálias que usava enroscaram no acelerador. Ele dirigia em alta velocidade, quando o veículo desgovernado bateu na bomba de um posto de combustíveis. O fogo começou a se espalhar com ele ainda dentro do carro. O condutor vai pagar uma multa de R$ 130 e ficar com quatro pontos na carteira de habilitação. Segundo Roberto Manzini, diretor de uma escola que forma pilotos esportivos profissionais, é necessário utilizar calçados confortáveis para dirigir.