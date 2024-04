Homem é preso em SP sob acusação de participar de sequestro e morte de empresário no Japão De acordo com a investigação, os envolvidos fazem parte de uma máfia japonesa

Um homem foi preso, em São Paulo, sob a acusação de participar do sequestro e da morte de um empresário no Japão. Alexandre Hideaki Miura foi preso em casa, na zona leste de São Paulo. Além dele, Marcelo Yokoyama e outros quatro brasileiros ainda não identificados são acusados pela Justiça japonesa de sequestrar e matar o empresário Harumi Inagaki, em Nagoya. De acordo com a investigação, os envolvidos fazem parte de uma máfia japonesa.