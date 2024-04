Alto contraste

O porteiro de uma escola particular morreu em Niterói, no Rio de Janeiro. Um homem em condição de rua invadiu o prédio, pulando o muro, um pouco antes do começo das aulas. Quando ele foi abordado pelo porteiro, esfaqueou o funcionário do colégio. A polícia prendeu o suspeito. A escola passa por perícia.