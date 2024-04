Homem que atirou contra ex-namorada na em SP é preso no Rio Suspeito não aceitava o fim do relacionamento

Um homem acusado de atirar contra a ex-namorada e a filha dela, de apenas quatro anos, foi preso no Rio de Janeiro. O crime aconteceu no começo do mês em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo.