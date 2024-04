Homens engordam mais do que as mulheres após o casamento, aponta pesquisa O aumento de peso costuma ser três vezes maior que o das mulheres

Você mantém o mesmo físico que tinha antes de casar? Uma pesquisa mostrou que as pessoas ganham peso depois de casar e os homens engordam mais do que as mulheres. Confira!