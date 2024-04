Incêndio de grandes proporções destrói casa na Bahia Vizinhos usaram baldes e água de uma piscina para conter as chamas

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma casa em Prado, no sul da Bahia. Vizinhos usaram baldes e água de uma piscina para conter as chamas. Quando os bombeiros chegaram, o incêndio já havia sido controlado. Não tinha ninguém em casa na hora do incêndio. Ainda não se sabe o que provocou o fogo.