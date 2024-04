Inscrições para "Enem dos Concursos" começam nesta sexta-feira (19) São 6.640 vagas em órgãos do governo federal com salários que podem chegar a R$ 22,9 mil

Começam nesta sexta-feira (19) as inscrições para o concurso nacional unificado, conhecido como Enem dos concursos. São 6.640 vagas em órgãos do governo federal com salários que podem chegar a R$ 22,9 mil.