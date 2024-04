Alto contraste

Começam nesta segunda-feira (22) as inscrições para o Sisu, que abre as portas de 127 instituições públicas de ensino superior em todo o país. As notas do Enem são usadas para essas inscrições. São oferecidas mais de 260 mil vagas. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo portal único de acesso ao ensino superior.