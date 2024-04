Israel diz que Hamas levou reféns para o maior hospital de Gaza Segundo forças de segurança, alguns corpos e vítimas do conflito podem ainda estar na unidade de saúde

O exército de Israel faz nesta quinta-feira (15) uma operação no maior hospital de Gaza. Segundo um porta-voz das forças de defesa de Israel, há informações de que terroristas do Hamas mantiveram parte dos reféns nesse local depois dos ataques ao país no dia 7 de outubro. Também há informações de que os corpos de alguns desses reféns podem ainda estar lá dentro.