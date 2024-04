Alto contraste

Em Israel, começam as negociações por um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Milhares de cidadãos israelenses protestaram no último domingo (31) em frente ao parlamento, pedindo a antecipação de eleições e a remoção de Benjamin Netanyahu. Algumas ruas foram bloqueadas por barricadas. Também houve confronto durante as manifestações e 16 pessoas foram detidas.