João Gomes se envolve em acidente e bate em carro de amigo Apesar do susto, ninguém ficou ferido

O cantor João Gomes se envolveu em um acidente de carro. O artista exibiu a lateral do veículo amassada e também mostrou para os fãs como o outro carro, que pertence a um amigo, ficou. ‘Fiz besteira’, escreveu ele na legenda da imagem. João contou que foi tirar o carro, que é antigo, da garagem e perdeu o freio, batendo no carro do amigo, que estava estacionado.