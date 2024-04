Jovem morre após encontro com jogador do Corinthians A polícia investiga o caso como morte suspeita

Uma jovem de 19 anos morreu após ter relação sexual com o jogador do Corinthians, Dimas, de 18 anos. Os dois estavam no apartamento do atleta, na zona leste de São Paulo. Ela teve uma hemorragia durante relação sexual. O jogador ligou para o Samu e ela foi levada para o hospital do Tatuapé. A jovem teve quatro paradas cardíacas. Dimas foi levado à delegacia e prestou depoimento na madrugada desta quarta (31).