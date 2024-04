Jovem que sofreu queimadura com aparelho de fondue será enterrada neste sábado (16) Veja os cuidados para evitar esse tipo de acidente

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Será enterrada hoje (16) à tarde, no Rio Grande do Sul, a jovem indígena que sofreu queimaduras depois de um acidente com um aparelho de fondue. Esse tipo de acidente que matou a Jaqueline chama a atenção para a forma como esses equipamentos de cozinha devem ser manuseados. Veja alguns cuidados para evitar que algo pior aconteça.