Jovem toma chuva, encosta em trailer e morre eletrocutado em festival de música

Um jovem de 25 anos morreu na noite de sábado (9), após ser eletrocutado durante um festival de música na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele foi identificado como João Vinicius Ferreira Simões. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu quando a vítima, que estava molhada por causa da chuva forte, encostou em um food truck energizado, na área próxima à pista premium do evento. A Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre a investigação do caso.