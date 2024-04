Jovens são assaltados em frente a universidade tradicional em São Paulo Eles obrigaram uma das vítimas a desbloquear o celular e fugiram tranquilamente com o aparelho

Um grupo de jovens foi rendido na frente de uma das universidades mais tradicionais de São Paulo, localizada em Perdizes, na noite desta terça-feira (3). O criminoso correu na frente dos três jovens que caminhavam pela calçada. Uma das meninas correu para frente e um menino escapou pelo lado. Outra jovem que estava caminhando ficou refém do suspeito, que estava com dois comparsas. Os assaltantes obrigaram a vítima a desbloquear o celular e fugiram tranquilamente com o aparelho. Não há informações dos criminosos.