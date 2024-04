Julgamento de casal brasileiro preso por tráfico de drogas na Turquia é adiado

Alto contraste

O julgamento do casal brasileiro preso por tráfico internacional de drogas na Turquia foi adiado. Ahmed e Malak Rassan vão ser julgados em 21 de maio. No dia 27 de outubro de 2022, duas malas despachadas no aeroporto de Guarulhos em nome de Malak foram apreendidas em Istambul com 43 quilos de cocaína. Segundo a defesa, os dois são vítimas de uma quadrilha que troca as etiquetas das malas para despachar drogas no aeroporto de São Paulo.