Julgamento que pode cassar Sergio Moro começa nesta segunda (1º)

A justiça eleitoral do Paraná começa a decidir nesta segunda (1º) o futuro do senador Sergio Moro, do União Brasil. Moro é alvo de duas ações e, se condenado, pode ser cassado. São duas ações, uma do PL e outra de partidos da esquerda, o PT entre eles. As legendas alegam gastos excessivos e desequilíbrio nas eleições, já que primeiro Moro se lançou como pré-candidato à presidência da República, pelo Podemos, e depois, ao Senado, pelo União Brasil.