A Justiça americana aceitou o pedido de recuperação judicial da Gol. Essa foi a maneira encontrada pela empresa aérea para reequilibrar as finanças sem paralisar as operações. Com a decisão, as ações contra a Gol estão suspensas e os credores ficam proibidos de obter bens e propriedades da empresa.