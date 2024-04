Kate Middleton: confira como está a movimentação em frente ao castelo de Windsor após anúncio de câncer da princesa

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na tarde de ontem (22), Kate Middleton revelou em um vídeo publicado nas redes sociais que está fazendo quimioterapia. Direto da Inglaterra, a correspondente Patrícia Nielsen mostra como está a movimentação em frente ao castelo de Windsor, onde Kate vive com o príncipe William. Apesar de todas as especulações que já vinham sendo feitas, o anúncio do câncer pegou a população inglesa de surpresa, já que a própria assessoria do casal havia descartado a doença quando anunciou que a princesa tinha feito uma grande cirurgia em janeiro.