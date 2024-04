Luiza Brunet e Ana Paula Costa são vítimas de golpes usando inteligência artificial A tendência é que os ataques de golpistas fiquem cada vez mais sofisticados com as novas ferramentas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Muitas pessoas já foram alvos de golpes por meio de aplicativos de mensagens ou redes sociais. Nem os famosos escapam. A modelo Luiza Brunet quase caiu na conversa de um criminoso que tentou se passar pela filha dela, Yasmin Brunet. O golpista dizia ter mudado o número do celular, mas Luiza estava alerta e não caiu na conversa. O mesmo aconteceu com o pai da atriz Ana Paula Costa. O criminoso tentou convencer a atriz a transferir quase R$ 5.000 para a conta de outro homem. A tendência é que esse tipo de golpe fique cada vez mais sofisticado com as novas ferramentas de inteligência artificial.