Lula chega ao Egito para tentar ampliar parcerias comerciais Chefe do executivo brasileiro tem encontro marcado com o presidente egípcio Abdul Fatah Al-Sisi e também participará de uma reunião especial da Liga Árabe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na manhã desta quarta-feira (14) ao Egito e fará reuniões para discutir as parcerias comerciais entre o país africano e o Brasil. Chefe do executivo brasileiro tem encontro marcado com o presidente egípcio Abdul Fatah Al-Sisi e também participará de uma reunião especial da Liga Árabe.