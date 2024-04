Mogi-Bertioga segue interditada após queda de barreira no km 84

Alto contraste

O acesso ao litoral paulista continua com bloqueios devido às chuvas nos últimos dias. A rodovia Mogi-Bertioga segue totalmente interditada devido à queda de barreira no quilômetro 84, que faz parte do trecho de serra. Já a serra antiga da rodovia dos Tamoios permanece temporariamente bloqueada por causa do alto volume de chuvas na tarde de ontem (26). Ainda há risco de queda de barreiras neste trecho.