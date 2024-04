Morre Affonso Celso Pastore, economista e ex-presidente do Banco Central

Alto contraste

Morreu hoje (21) o economista e ex-presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore. Ele tinha 84 anos e havia sido internado em São Paulo para a realização de uma cirurgia, mas não foi informado qual procedimento ele iria fazer. Affonso foi presidente do BC entre 1983 e 1985. O velório será na tarde de hoje (21), no cemitério do Morumbi, em São Paulo.