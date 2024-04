Motorista de aplicativo é sequestrado e agredido em SP O homem é deficiente auditivo e não conseguiu se comunicar com os criminosos

Um motorista de aplicativo foi sequestrado e enfrentou momentos de desespero em São Paulo. Ele é deficiente auditivo e foi bastante agredido, por não conseguir se comunicar com os criminosos. Com medo de morrer, a vítima pulou do carro em movimento.