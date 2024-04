Motorista de carro de luxo saiu de casa noturna e discutiu com jovem antes de acidente fatal em SP

Alto contraste

Imagens obtidas com exclusividade pelo Jornalismo da RECORD mostram o motorista de carro de luxo responsável pelo acidente em que uma pessoa morreu em São Paulo. Fernando Sastre Filho, de 24 anos, foi flagrado saindo de um clube de pôquer, na zona leste de São Paulo, às 02h13, e se dirigiu a um carro estacionado do outro lado da rua com uma jovem. Momentos depois, ele entrou no carro com Marcus Vinicius Rocha. Marcus Vinícius está internado. Ele passou por uma cirurgia e está na UTI. Ele deve ser ouvido assim que receber alta. A polícia apreendeu equipamentos do clube de pôquer. A expectativa é que as gravações do interior da casa noturna mostrem a movimentação de Fernando Sastre Filho.