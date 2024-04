Motoristas voltam de ré após perceberem rochas caindo de montanha durante terremoto em Taiwan

Alto contraste

Quase 3 dias depois, os flagrantes do terremoto em Taiwan continuam chegando. Em um registro gravado pela câmera do painel de um carro, é possível ver o momento em que motoristas percebem rochas caindo da montanha. Eles começam a dar ré, mas uma pedra acaba acertando um dos veículos em cheio. As autoridades não revelaram se houve feridos nesse acidente. Já o número de mortos subiu para 12. As equipes de resgate permanecem em busca de sobreviventes.