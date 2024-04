MP se mostra favorável à prisão de motorista que atropelou jogador

Alto contraste

A equipe da Agência Record conversou com o delegado responsável pelo caso do jogador atropelado por um motorista em São Paulo. Ele afirmou que o Ministério Público se manifestou favorável à prisão do motorista e que aguarda decisão da Justiça. O pedido é de prisão temporária e o caso está sob segredo de Justiça. O delegado ainda falou que a dona do carro usado no atropelamento disse ter emprestado o veículo ao amigo porque ele tinha interesse em comprar e que na segunda-feira (1º), um dia após o acidente, ele devolveu o veículo dizendo que tinha batido a ia arcar com o prejuízo. A defesa do motorista chegou a entrar em contato com o delegado para ele se apresentar de forma espontânea, mas ele negou e manteve o pedido de prisão.