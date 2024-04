'Mulas do tráfico': mulheres brasileiras se tornam alvo de traficantes para levar drogas para o exterior Uma espécie de escola do tráfico foi encontrada

Mulheres brasileiras têm se tornado alvo de traficantes para levar drogas para o exterior. Conhecidas como "mulas do tráfico" tem idades inferiores a quarenta anos e geralmente são de cidades pequenas. Duas pessoas foram presas em uma casa de São Paulo, onde funcionava uma espécie de escola do tráfico, onde as interessadas eram treinadas a fazer o envio dos entorpecentes sem chamar a atenção das autoridades.