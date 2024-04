Mulher com sinais de embriaguez tenta roubar ônibus Ela invadiu o coletivo, assumiu a direção e acelerou

Uma mulher com sinais de embriaguez invadiu um ônibus em São Paulo e ainda tentou levar o veículo. O motorista responsável estacionou o coletivo no ponto final e desceu para entregar um relatório ao superior. A porta do veículo permaneceu aberta, então a mulher assumiu a direção e acelerou. Ela perdeu o controle e atingiu veículos parados.