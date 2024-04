Mulher de Faustão revela que corpo do apresentador rejeitou rim após transplante Depois de um tratamento mais potente, a situação se estabilizou

A mulher de Fausto Silva revelou que o organismo do apresentador chegou a rejeitar o rim depois do transplante feito há quase dois meses. Porém, após um tratamento mais potente, a situação se estabilizou. Faustão está internado há 50 dias, depois que passou por um transplante de rim. Em agosto do ano passado, o apresentador passou por um transplante de coração, que acabou afetando o rim.