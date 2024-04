Mulher é assassinada pelo ex-marido na frente do filho de 2 anos do casal Depois do crime, o homem fugiu do local dos disparos e tirou a própria vida

Um homem matou a ex-esposa na frente do filho de 2 anos do casal, em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. A vítima, identificada como Cely, levou ao menos cinco tiros nas costas, de acordo com uma amiga. Depois do crime, o homem fugiu do local dos disparos e tirou a própria vida. O assassinato aconteceu um dia depois do aniversário da filha dela de 10 anos, de outro relacionamento.