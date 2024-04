Mulher morre após ser arrastada por enxurrada em Aparecida (SP)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher morreu arrastada pela enxurrada na cidade de Aparecida durante a forte chuva que atingiu o estado de São Paulo. Ela chegou a ser resgatada e levada a um hospital da cidade, mas não resistiu. Já no litoral norte, a Defesa Civil acionou as sirenes de alerta após um temporal atingir São Sebastião. E, na capital paulista, o forro do teto de um shopping desabou durante a forte chuva.