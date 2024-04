Mulheres vandalizam escultura da rainha Vitória em museu na Escócia Como justificativa para o vandalismo, as ativistas criticaram a fome no mundo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Duas mulheres foram presas após vandalizarem uma escultura no Museu de Arte da Escócia. Além de pichação, elas jogaram mingau e geleia na escultura da rainha Vitória, figura importante na monarquia britânica. Como justificativa para o vandalismo, as ativistas criticaram a fome no mundo.