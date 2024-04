Novo cangaço: polícia de SP prende suspeito de chefiar quadrilha envolvida em ataques a bancos Durante a operação, as autoridades encontraram um verdadeiro arsenal dentro da casa do suspeito

O crime que ficou conhecido como o Novo Cangaço continua levando medo para o interior do Brasil. As quadrilhas cercam as pequenas cidades, atacam mais de uma agência bancária ao mesmo tempo e acabam usando os moradores como escudos humanos. Em São Paulo, a polícia prendeu o homem suspeito de comandar um desses grupos. Robson Williams de Andrade Júnior, de 44 anos, passava a noite em diferentes endereços para despistar os agentes e o próprio filho dele vigiava um arsenal.