Novo nome na diretoria da Petrobras acalma mercado financeiro

O Conselho de Administração da Petrobras vai mudar depois que a empresa decidiu não pagar dividendos extraordinários aos acionistas. O novo nome da diretoria da Petrobras é uma indicação do ministro Fernando Haddad. Rafael Dubeux, secretário-adjunto do Ministério da Fazenda, foi indicado para ser o novo conselheiro da companhia. O nome acalmou os ânimos do mercado financeiro, já que a indicação é do ministro. Hoje, quem comanda o Conselho da empresa é um indicado de Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia.